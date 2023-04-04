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WATCH: OL Duke Clemens talks after UCLA’s first spring practice

Tracy McDannald • BruinBlitz
Staff Writer
@Tracy_McDannald

UCLA wrapped up its first practice of spring camp Tuesday.

Afterward, center Duke Clemens met with the media to discuss the state of the offensive line as one of the leaders and give his first impressions of Purdue transfer Spencer Holstege and freshman quarterback Dante Moore, and more.

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