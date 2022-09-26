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WATCH: QB Dorian Thompson-Robinson talks after UCLA's Monday practice

Tracy McDannald
Staff writer

UCLA quarterback Dorian Thompson-Robinson met with reporters Monday after practice to provide his thoughts on the short week, his concerns being more about the team’s execution instead of Washington’s plan against him, and his thoughts on the Huskies’ personnel plus more.

Watch the full interview below:

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