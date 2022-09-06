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WATCH: QB Dorian Thompson-Robinson talks after UCLA's practice

Tracy McDannald
Bruin Blitz staff writer

UCLA quarterback Dorian Thompson-Robinson accounted for four touchdowns and nearly 400 yards of offense on his own in the Bruins' win over Bowling Green on Saturday. After Monday's practice he spoke about what improvements the Bruins are looking to make this week as they turn the page on the opener and look ahead to his weekend's game.

Watch the full interview below:

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