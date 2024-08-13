PHNjcmlwdD4KICBhbmd1bGFyLm1vZHVsZSgncml2YWxzJykucnVuKGZ1bmN0
aW9uKGdvb2dsZUFuYWx5dGljc1NlcnZpY2UpIHsKICAgIGdvb2dsZUFuYWx5
dGljc1NlcnZpY2Uuc2V0R2FDbGllbnRJZCgnRy1RUUZQM1dXU0ZQJyk7CiAg
fSk7Cjwvc2NyaXB0PgoK
PGRpdiBjbGFzcz0ncmEtY29udGFpbmVyIGRpc3Ryb19hZCc+CjxkaXYgY2xh
c3M9J3ZpZGVvLWFkLXdyYXBwZXInPgo8c2NyaXB0IGFzeW5jIHNyYz0nLy9j
LmpzcmRuLmNvbS9zL2NzLmpzP3A9MjI1NDYnIHR5cGU9J3RleHQvamF2YXNj
cmlwdCc+PC9zY3JpcHQ+CjxkaXYgY2xhc3M9J3ZpZGVvLWNvbnRhaW5lcicg
aWQ9J2RzX2RlZmF1bHRfYW5jaG9yJz48L2Rpdj4KPC9kaXY+CjwvZGl2PgoK
WATCH: QB Ethan Garbers, position coach Ted White discuss depth, more
Tracy McDannald
•
BruinBlitz
Staff Writer
The UCLA quarterback situation behind starter Ethan Garbers is still sorting itself out as the Bruins reach the midway point of fall camp.
Garbers and quarterbacks coach Ted White met with media Tuesday after the team's 10th practice to discuss the progress at the position and the evaluation moving forward.
For White, it's been a matter of finding repetitions for eight quarterbacks, including four who didn't arrive until the summer and most of which haven't appeared in a collegiate game.
Watch the full media sessions below:
PGRpdiBjbGFzcz0nYXJ0aWNsZS12aWRlbyc+CjxpZnJhbWUgYWxsb3dmdWxs
c2NyZWVuPScnIGZyYW1lYm9yZGVyPScwJyBzcmM9Jy8vd3d3LnlvdXR1YmUu
Y29tL2VtYmVkL1p3MUtiRE4xS3hzP3NpPVc1aUh1dVMyZVJrNUlCbmw/d21v
ZGU9dHJhbnNwYXJlbnQnPjwvaWZyYW1lPgo8L2Rpdj4KCg==
PGRpdiBjbGFzcz0nYXJ0aWNsZS12aWRlbyc+CjxpZnJhbWUgYWxsb3dmdWxs
c2NyZWVuPScnIGZyYW1lYm9yZGVyPScwJyBzcmM9Jy8vd3d3LnlvdXR1YmUu
Y29tL2VtYmVkL2p0c0hyYWl4aGJrP3NpPThIRFBxcXJHZ05sQkFhV2Y/d21v
ZGU9dHJhbnNwYXJlbnQnPjwvaWZyYW1lPgo8L2Rpdj4KCg==
PCEtLSBCZWdpbiBjb21TY29yZSBUYWcgLS0+Cgo8c2NyaXB0PgogIHZhciBf
Y29tc2NvcmUgPSBfY29tc2NvcmUgfHwgW107CiAgX2NvbXNjb3JlLnB1c2go
ewogICAgYzE6ICIyIiwKICAgIGMyOiAiNzI0MTQ2OSIsCiAgICBjNTogIjIw
MjI3MzMxNTkiLAogICAgYzc6ICJodHRwczovL3VjbGEucml2YWxzLmNvbS9u
ZXdzL3dhdGNoLXFiLWV0aGFuLWdhcmJlcnMtcG9zaXRpb24tY29hY2gtdGVk
LXdoaXRlLWRpc2N1c3MtZGVwdGgtbW9yZSIsCiAgICBjc19mcGlkOiAnKm51
bGwnLAogICAgY3NfZnBpdDogJypudWxsJywKICAgIGNzX2ZwZG06ICcqbnVs
bCcsCiAgICBjc19mcGR0OiAnKm51bGwnCiAgfSk7CiAgKGZ1bmN0aW9uKCkg
ewogICAgdmFyIHMgPSBkb2N1bWVudC5jcmVhdGVFbGVtZW50KCJzY3JpcHQi
KSwgZWwgPSBkb2N1bWVudC5nZXRFbGVtZW50c0J5VGFnTmFtZSgic2NyaXB0
IilbMF07IHMuYXN5bmMgPSB0cnVlOwogICAgLy8gbG9hZGluZyB0aGUgZXZl
cmdyZWVuIHZlcnNpb24gb2YgY3MuanMgc28gd2UgYWx3YXlzIGhhdmUgdGhl
IGxhc3QgdmVyc2lvbgogICAgcy5zcmMgPSAiaHR0cHM6Ly9zLnlpbWcuY29t
L2N4L3Z6bS9jcy5qcyI7CiAgICBlbC5wYXJlbnROb2RlLmluc2VydEJlZm9y
ZShzLCBlbCk7CiAgfSkoKTsKPC9zY3JpcHQ+Cgo8bm9zY3JpcHQ+CiAgPGlt
ZyBzcmM9Imh0dHBzOi8vc2Iuc2NvcmVjYXJkcmVzZWFyY2guY29tL3A/YzE9
MiZjMj03MjQxNDY5JmM3PWh0dHBzJTNBJTJGJTJGdWNsYS5yaXZhbHMuY29t
JTJGbmV3cyUyRndhdGNoLXFiLWV0aGFuLWdhcmJlcnMtcG9zaXRpb24tY29h
Y2gtdGVkLXdoaXRlLWRpc2N1c3MtZGVwdGgtbW9yZSZjNT0yMDIyNzMzMTU5
JmN2PTIuMCZjaj0xJmNzX3VjZnI9MCIgLz4KPC9ub3NjcmlwdD4KPCEtLSBF
bmQgY29tU2NvcmUgVGFnIC0tPgoKCg==