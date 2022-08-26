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WATCH: QB Ethan Garbers talks after UCLA's Friday morning practice

Tracy McDannald
Bruin Blitz staff writer

UCLA quarterback Ethan Garbers heads into the season knowing that he will be backing up longtime starter Dorian Thompson-Robinson, but that has not changed his preparation during training camp. Friday, he spoke with reporters about his mindset heading into the season as a backup plus much more.

Watch the full interview below:

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