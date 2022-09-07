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WATCH: RB Zach Charbonnet talks after UCLA's Wednesday practice

Tracy McDannald
Bruin Blitz staff writer

Zach Charbonnet rushed for over 100 yards and scored a touchdown in UCLA's season opener last week. Wednesday, he met with reporters after practice to discuss the win over Bowling Green and assess the performance of the running back group overall in Week 1.

Watch the full interview below:

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