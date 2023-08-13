News More News
ago football Edit

WATCH: Running backs T.J. Harden, Carson Steele talk position depth

Tracy McDannald • BruinBlitz
Staff Writer
@Tracy_McDannald

One of the more interesting position battles outside of the quarterback competition just happens to also be in the UCLA backfield.

Sophomore T.J. Harden and Ball State transfer Carson Steele provided an update on the running back situation after Sunday’s practice, which marked the midway point of fall camp.

trending
{{ article.title }}
premium-icon
{{ timeAgo(article.live_at) }}
{{ article.author_name }}