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WATCH: UCLA CB Devin Kirkwood after fall camp practice No. 13

Tracy McDannald • BruinBlitz
Staff Writer
@Tracy_McDannald

After Thursday’s practice, UCLA cornerback Devin Kirkwood met with reporters to discuss his health after a wrist injury cut his sophomore season short, the addition of position coach Kodi Whitfield, the match-ups against the Bruins’ new receivers, and more.

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