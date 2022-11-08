News More News
{{ timeAgo('2022-11-08 15:34:49 -0600') }} football Edit

WATCH: UCLA CB Jaylin Davies talks after Tuesday's practice

Tracy McDannald
Staff writer

UCLA cornerback Jaylin Davies is a Southern California native, and he returned home this season after beginning his career at Oregon. Tuesday after practice, the second-year freshman spoke with reporters about his path back to the Southland, the play of the defense and more.

Watch the full post-practice media session below:

trending
{{ article.title }}
premium-icon
{{ timeAgo(article.live_at) }}
{{ article.author_name }}