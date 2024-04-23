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WATCH: UCLA CBs coach Kodi Whitfield breaks down his group this spring
UCLA is going through plenty of change this offseason, but one of the constants through the staff changes has been cornerbacks coach Kodi Whitfield. The second-year Bruins assistant continues to develop his group in the secondary, and he is also in charge of running the special teams units at UCLA as well.
Tuesday, Whitfield discussed the progress of his groups and the development of the team on defense over the last few weeks.
Video shot by staff writer Tracy McDannald
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