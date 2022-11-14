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WATCH: UCLA coach Chip Kelly opens up USC week with Monday media session

Tracy McDannald
Staff writer

UCLA is moving forward after Saturday's loss to Arizona, and now the Bruins are beginning to turn their attention to this week's crosstown rivalry matchup with USC. Monday, UCLA head coach Chip Kelly met with reporters to review Saturday's game and look ahead to the week of practice as his team prepares to host the Trojans.

Watch the full pre-practice media session below:

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