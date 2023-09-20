News More News
ago football Edit

WATCH: UCLA coach Chip Kelly talks before Wednesday's practice

Tracy McDannald • BruinBlitz
Staff Writer
@Tracy_McDannald

UCLA is inching closer to its first Pac-12 matchup as the Bruins continue preparations for a road game at Utah this Saturday. Wednesday, head coach Chip Kelly met with reporters to discuss the continued progress of freshman quarterback Dante Moore, more on the matchup with the Utes plus more.

Watch the full media session below:

trending
{{ article.title }}
premium-icon
{{ timeAgo(article.live_at) }}
{{ article.author_name }}