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WATCH: UCLA coach Chip Kelly, QB Dante Moore talk after WSU win

Tracy McDannald • BruinBlitz
Staff Writer
@Tracy_McDannald

Dante Moore overcame two interceptions to throw for 290 yards and a touchdown helping UCLA come from behind to earn a 25-17 victory over No. 13 Washington State on Saturday at the Rose Bowl. After the game, Moore and head coach Chip Kelly met with reporters to discuss the team's first Pac-12 win of the season, how the defense impacted the Cougars' offense and more.

Watch both media sessions below:

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