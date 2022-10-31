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WATCH: UCLA coach Chip Kelly talks before Monday's practice

Tracy McDannald
Staff writer

UCLA is getting back to work after Saturday's win over Stanford. Monday, head coach Chip Kelly met with reporters ahead of practice to discuss a wide range of topics including his thoughts on the game against the Cardinal, the Bruins' spot in the first CFP rankings, Zach Charbonnet's aggressive running style and the benefits of more exposure in the Big Ten.

Watch the full practice media session below:

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