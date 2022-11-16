News More News
{{ timeAgo('2022-11-16 13:13:52 -0600') }} football Edit

WATCH: UCLA coach Chip Kelly talks before Wednesday's practice

Tracy McDannald
Staff writer

UCLA is the middle of its work week in preparation for its big matchup against crosstown rival USC on Saturday at the Rose Bowl. Wednesday, Bruins head coach Chip Kelly met with reporters to discuss the progress his team is making in practice this week and more.

Watch the full media session below:

trending
{{ article.title }}
premium-icon
{{ timeAgo(article.live_at) }}
{{ article.author_name }}