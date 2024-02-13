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WATCH: UCLA coach Mick Cronin previews Colorado, Utah matchups

UCLA head coach Mick Cronin
UCLA head coach Mick Cronin (Tracy McDannald | Bruin Blitz)
Tracy McDannald • BruinBlitz
Staff Writer
@Tracy_McDannald

UCLA is entering a crucial stretch of the season as it opens up the final month with a three-game home stand, which will open Thursday against Colorado. After hosting the Mountain schools, the Bruins will bring crosstown rival USC to Pauley Pavilion one last time as members of the Pac-12.

Tuesday, head coach Mick Cronin spent nearly 20 minutes with reporters to discuss the upcoming schedule and a variety of other topics before practice.

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