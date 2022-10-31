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{{ timeAgo('2022-10-31 13:01:54 -0500') }} basketball Edit

WATCH: UCLA coach Mick Cronin previews upcoming exhibition

Tracy McDannald
Staff writer

Basketball season has arrived, and UCLA will begin the season with an exhibition this week as the Bruins welcome Concordia to Pauley Pavilion. UCLA was on the floor Monday for practice, and head coach Mick Cronin took some time to meet with reporters to discuss this week's preparations and look ahead to the start of the season.

Watch the full Monday media session with the Bruins head coach below:

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