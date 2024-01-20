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WATCH: UCLA coach Mick Cronin talks after Arizona loss

Bruin Blitz
Staff

UCLA dropped its final scheduled game against Arizona in Tucson on Saturday. Afterwards, Bruins head coach Mick Cronin met with reporters to discuss the 77-71 defeat against the Wildcats.

Video shot by Troy Hutchison of GOAZCATS.com.

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