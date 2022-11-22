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{{ timeAgo('2022-11-22 14:40:32 -0600') }} football Edit

WATCH: UCLA DB Alex Johnson talks after Tuesday's practice

Tracy McDannald
Staff

UCLA defensive back Alex Johnson has moved into a starting role for the Bruins in recent weeks, and Tuesday he took time to speak with reporters about his increased time on the field and the progress he has made this year.

Hear what Johnson had to say after Tuesday's practice in the the full media session below:

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