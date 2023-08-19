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WATCH: UCLA DBs Kamari Ramsey, John Humphrey, D.J. Justice talk secondary

Tracy McDannald • BruinBlitz
Staff Writer
@Tracy_McDannald

The UCLA secondary has players of varying experience expected to play larger roles this season.

Defensive backs Kamari Ramsey and D.J. Justice met with reporters after Saturday’s practice to discuss where they fit in the defense as they compete for more playing time.

Meanwhile, senior cornerback John Humphrey reflected on last season’s performance against the pass and areas the position group looks to improve.

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