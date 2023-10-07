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WATCH: UCLA DL Carl Jones, RB Carson Steele, DB Alex Johnson after WSU win

Tracy McDannald • BruinBlitz
Staff Writer
@Tracy_McDannald

UCLA edge rusher Carl Jones Jr., running back Carson Steele and safety Alex Johnson address the media Saturday after a 25-17 win over No. 13-ranked Washington State.

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