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{{ timeAgo('2022-12-07 22:57:47 -0600') }} basketball Edit

WATCH: UCLA freshman Abramo Canka discusses his transition to college

Tracy McDannald
Staff writer

UCLA freshman Abramo Canka has been able to get on the floor as the season has moved along, and he continues to carve out his role with the Bruins after making the move overseas this summer. Canka met with reporters Wednesday to reflect on his journey to Westwood and discuss his adjustment to the United States and college basketball.

Watch the full media session below:

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