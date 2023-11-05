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WATCH: UCLA head coach Chip Kelly, players discuss loss at Arizona

Carson Steele, left, and Alex Johnson address the media Saturday after No. 19-ranked UCLA’s 27-10 loss at Arizona.
Carson Steele, left, and Alex Johnson address the media Saturday after No. 19-ranked UCLA’s 27-10 loss at Arizona.
Aidan Wohl
Courtesy of GOAZCATS.com

After 19th-ranked UCLA lost at Arizona, 27-10, Bruins head coach Chip Kelly, safety Alex Johnson and running back Carson Steele met with the media Saturday.

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