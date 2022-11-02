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WATCH: UCLA head coach Chip Kelly previews ASU matchup

Tracy McDannald
Staff writer

Arizona State has gone through a coaching change this season, and since the time that decision was made the Sun Devils have made some tweaks to their styles of play on both sides of the ball. Wednesday, UCLA head coach Chip Kelly took time to speak with reporters about some of the changes he's seeing with this week's opponent plus more.

Watch the full interview session below:

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