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WATCH: UCLA head coach Chip Kelly provides QB status update, more

Tracy McDannald • BruinBlitz
Staff Writer
@Tracy_McDannald

Before Monday’s practice, UCLA head coach Chip Kelly met with the media to discuss the status of his quarterbacks after both Ethan Garbers and Dante Moore exited early with injuries in the 27-10 loss at Arizona last Saturday.

Plus, Kelly discussed recruiting high school kickers, the lack of depth along the offensive line, and more.

Watch the full media session below:

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