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WATCH: UCLA head coach Chip Kelly reviews win over USC, looks ahead to Cal

Tracy McDannald • BruinBlitz
Staff Writer
@Tracy_McDannald

Prior to Monday’s practice, UCLA head coach Chip Kelly reflected on the win over rival USC, provided status updates on defensive linemen Jay Toia and Gary Smith III, reflected on his time in the Pac-12 as the Bruins prepare for their last game in the conference before leaving for the Big Ten next season, and more.

Watch the full media session below:

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