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WATCH: UCLA head coach Chip Kelly's final preseason media session

Tracy McDannald
Bruin Blitz staff writer

UCLA is just days away from its season opener against Bowling Green, and Wednesday head coach Chip Kelly met with reporters for the final time before Saturday's game to discuss the final stages of preparation. He provided his thoughts on the defensive side of the ball, changing roles for several players this season and more.

Watch the full interview below:

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