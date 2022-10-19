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WATCH: UCLA head coach Chip Kelly talks at Wedneday's practice

Bruin Blitz
Staff

The big top-10 matchup for UCLA with Oregon is just days away, and both teams are in the final stretch of preparations for that game in Eugene this weekend. Wednesday, head coach Chip Kelly met with reporters to discuss the various challenges his team is readying itself to face when the Bruins meet the Ducks on Saturday.

Watch the full press conference with the UCLA head coach from Wednesday below:

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