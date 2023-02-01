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WATCH: UCLA head coach Mick Cronin looks ahead to Washington

Tracy McDannald • BruinBlitz
Staff Writer

UCLA head coach Mick Cronin met with reporters before Wednesday’s practice to discuss the upcoming game against Washington, freshman Amari Bailey’s performance in his return last week, the Bruins’ recent struggles in the halfcourt offense, and more.

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