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WATCH: UCLA head coach Mick Cronin, players preview Bay Area road trip

UCLA guard Lazar Stefanovic, who was among the players who addressed reporters before Tuesday’s practice, has played a big part in the Bruins’ turnaround.
UCLA guard Lazar Stefanovic, who was among the players who addressed reporters before Tuesday’s practice, has played a big part in the Bruins’ turnaround. (Tracy McDannald | BruinBlitz.com)
Tracy McDannald • BruinBlitz
Staff Writer
@Tracy_McDannald

UCLA will look to continue its resurgence this week in contests at Stanford and California, starting Wednesday in Palo Alto.

Prior to Tuesday’s practice, Bruins head coach Mick Cronin and players Lazar Stefanovic, Adem Bona and Sebastian Mack discussed a turnaround that has included wins in five of the last six contests to get back to a .500 record.

Watch the full media sessions below:

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