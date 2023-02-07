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WATCH: UCLA head coach Mick Cronin previews trip to Oregon schools

Tracy McDannald • BruinBlitz
Staff Writer

UCLA head coach Mick Cronin met with the media Tuesday to discuss the seventh-ranked Bruins’ upcoming games at Oregon State (Thursday) and Oregon (Saturday), the origin of the team’s deflection bone, the development of freshman reserve guard Dylan Andrews, and more, before practice.

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