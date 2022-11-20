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{{ timeAgo('2022-11-20 22:36:32 -0600') }} football Edit

WATCH: UCLA LB Kain Medrano talks after Sunday's practice

Tracy McDannald
Staff

UCLA has to quickly turn the page on its loss to USC on Saturday night with a short week ahead heading into the last game of the regular season. Sunday, as the Bruins went back to work, linebacker Kain Medrano took time to speak with reporters about the latest loss for the team and what needs to be corrected heading into the matchup with Cal.

Watch the full post-practice media session below:

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