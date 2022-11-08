News More News
{{ timeAgo('2022-11-08 15:26:06 -0600') }} football Edit

WATCH: UCLA LB Kain Medrano talks after Tuesday's practice

Tracy McDannald
Staff writer

UCLA linebacker Kain Medrano met with reporters Tuesday after practice to discuss his health and more.

Watch the full post-practice media session below:

trending
{{ article.title }}
premium-icon
{{ timeAgo(article.live_at) }}
{{ article.author_name }}