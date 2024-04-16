Advertisement
News More News
ago football Edit

WATCH: UCLA LB Oluwafemi Oladejo talks after spring practice 4/16

Tracy McDannald • BruinBlitz
Staff Writer
@Tracy_McDannald

UCLA inside linebacker Oluwafemi Oladejo met with the media after Tuesday’s practice to discuss the full-time transition working with defensive coordinator and position coach Ikaika Malloe, the possibility of playing snaps as an edge rusher, and more.

Watch the full media session below:

trending
{{ article.title }}
premium-icon
{{ timeAgo(article.live_at) }}
{{ article.author_name }}
Advertisement