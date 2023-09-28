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WATCH: UCLA LBs Oluwafemi Oladejo, Donavyn Pellot talk after practice

Tracy McDannald • BruinBlitz
Staff Writer
@Tracy_McDannald

UCLA, which has an open week after last weekend’s loss at Utah, returned to the practice Thursday.

Afterward, Bruins linebacker Oluwafemi Oladejo reviewed the defense’s performance and looked ahead to next week’s contest against Washington State.

Plus, freshman Donavyn Pellot looked back on making his debut against North Carolina Central and discussed how his versatility in high school has benefited him to see the field early in his collegiate career.

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