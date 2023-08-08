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WATCH: UCLA linebackers Kain Medrano, Choé Bryant-Strother after practice

Tracy McDannald • BruinBlitz
Staff Writer
@Tracy_McDannald

UCLA linebackers Kain Medrano and Choé Bryant-Strother discussed the depth of the position group, the return of linebacker Ale Kaho, and more, after Tuesday’s practice.

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