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WATCH: UCLA LT Raiqwon O’Neal talks after Wednesday's practice

Tracy McDannald
Staff writer

UCLA left tackle Raiqwon O’Neal continues to go through his first season with the Bruins, and like the rest of the team he is focused on making improvements coming off the first loss last week against Oregon. O'Neal met with reporters after Wednesday's practice to discuss the corrections the Bruins are looking to make as they prepare for Saturday's game against Stanford.

Watch the full post-practice media session below:

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