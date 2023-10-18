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WATCH: UCLA offensive lineman Josh Carlin on communication, more

Tracy McDannald • BruinBlitz
Staff Writer
@Tracy_McDannald

UCLA right guard Josh Carlin, in his first year as a starter, has been part of a five-man group that has handled nearly all of the snaps each of the last two games.

Find out what he thought about the continuity of that workload, and more, after Wednesday’s practice:

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