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WATCH: UCLA players Kaz Allen & Duke Clemens talk after Monday's practice

Tracy McDannald
Staff writer

The UCLA offense continues to shine this season, and that was one again the case Saturday against Stanford. Monday, after practice, versatile receiver Kazmeir Allen and offensive lineman Duke Clemens met with reporters met with reporters to discuss the continued success on that side of the ball for the Bruins and much more.

Watch the full post-practice media sessions for both players below:

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