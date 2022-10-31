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{{ timeAgo('2022-10-31 13:40:47 -0500') }} basketball Edit

WATCH: UCLA players look ahead to Concordia exhibition

Tracy McDannald
Staff writer

UCLA is preparing for its lone exhibition ahead of the start of the season, and Monday Bruins players David Singleton, Jaylen Clark and Amari Bailey met with reporters to discuss the preparations for the matchup against Concordia and the beginning of their season.

Watch all three practice interviews below:

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