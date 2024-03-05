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WATCH: UCLA players preview final week of regular season

Tracy McDannald • BruinBlitz
Staff Writer
@Tracy_McDannald

UCLA players Sebastian Mack and Adem Bona met with the media before Tuesday’s practice to discuss the state of the men’s basketball team heading into the final games of the regular season.

The Bruins will host No. 5-ranked Arizona on Thursday and Arizona State in Saturday’s finale.

Watch the full media sessions below:

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