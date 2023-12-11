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WATCH: UCLA players react to transfers, coaching changes, more

UCLA tight end Hudson Habermehl announced Monday he is returning for the 2024 season.
UCLA tight end Hudson Habermehl announced Monday he is returning for the 2024 season. (Tracy McDannald | BruinBlitz.com)
Tracy McDannald • BruinBlitz
Staff Writer
@Tracy_McDannald

After Monday’s practice, UCLA linebacker Kain Medrano and tight end Hudson Habermehl met with the media to discuss the number of changes since the end of the regular season.

Medrano touched on defensive coordinator D’Anton Lynn’s decision to leave Westwood after one season for rival USC and the defense’s reaction to the news.

Habermehl, meanwhile, watched both position coach Jeff Faris and sophomore tight end Carsen Ryan leave the program. Faris is the new head coach at Austin Peay while Ryan is in the transfer portal.

Plus, both players discussed their own futures, and more. Watch the full media sessions below:

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