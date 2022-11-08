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{{ timeAgo('2022-11-08 01:57:06 -0600') }} basketball Edit

WATCH: UCLA players talk after win over Sacramento State

Tracy McDannald
Staff writer

UCLA locked up a 26-point win over Sacramento State on Monday night to move to 1-0 on the season. After the game, Bruins players Jaylen Clark, Kenneth Nwuba and David Singleton met with reporters to provide their thoughts on the opener.

Watch the full press conference below:

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