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{{ timeAgo('2022-10-03 17:52:40 -0500') }} football Edit

WATCH: UCLA QB Dorian Thompson-Robinson talks after Monday's practice

Tracy McDannald
Staff writer

UCLA quarterback Dorian Thompson-Robinson helped lead the Bruins to a win over previously 15th-ranked Washington last week. His four touchdowns helped earn him the Pac-12 Offensive Player of the Week award on Monday, and after the team's first practice of the week he took some time to discuss his performance in Friday's game and much more.

Watch the full post-practice media session below:

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