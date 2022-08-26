News More News
{{ timeAgo('2022-08-26 15:20:30 -0500') }} football Edit

WATCH: UCLA RB Keegan Jones talks after Friday's practice

Tracy McDannald
Bruin Blitz staff writer

Keegan Jones continues to work to earn the backup running back role behind Zach Charbonnet at UCLA. After Friday's practice, Jones spoke with reporters about what he's improved since arriving in Westwood plus his progress heading into the upcoming season.

Watch the full interview below:

trending
{{ article.title }}
premium-icon
{{ timeAgo(article.live_at) }}
{{ article.author_name }}