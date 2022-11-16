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WATCH: UCLA RB Zach Charbonnet talks after Wednesday's practice

Tracy McDannald
Staff writer

Zach Charbonnet has been a catalyst for the UCLA offense this season, and he is coming off another strong performance last week. Wednesday, he met with reporters to discuss this week's crosstown rivalry matchup with USC.

Watch the full post-practice media session below:

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