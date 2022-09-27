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WATCH: UCLA's Chip Kelly breaks down Washington ahead of Friday's matchup

Tracy McDannald
Staff writer

UCLA is set for its biggest game of the season Friday night when the Bruins (4-0) take on No. 15 Washington (4-0) at the Rose Bowl. The Huskies will present several challenges for Chip Kelly's team, and ahead of Tuesday's practice the UCLA head coach took time to speak with reporters about the matchup.

Watch the full interview below:

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