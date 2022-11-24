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WATCH: UCLA's Jaime Jaquez Jr. & Amari Bailey talk after Pepperdine win

Tracy McDannald
Staff writer

UCLA bounced back from two losses last week in Las Vegas with a win over Pepperdine back at Pauley Pavilion on Wednesday night. After the game, Bruins payers Jamie Jaquez, Jr. and Amari Bailey met with reporters to discuss the game.

Watch the full postgame press conference with the UCLA players below:

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