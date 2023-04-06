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WATCH: WR Titus Mokiao-Atimalala talks QB battle, more after practice

Tracy McDannald • BruinBlitz
Staff Writer
@Tracy_McDannald

UCLA receiver Titus Mokiao-Atimalala met with the media Thursday to discuss the depth at the position with the additions of transfers Kyle Ford and J.Michael Sturdivant, the quarterback competition, and more.

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