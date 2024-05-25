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What UCLA is getting in 2025 QB commit Madden Iamaleava
Tracy McDannald
•
BruinBlitz
Staff Writer
Whether it’s on the volleyball court or on the football field, 2025 Downey (Calif.) Warren four-star quarterback
Madden Iamaleava has proven to be a fierce competitor.
Now, he’s looking to be the future leader in Westwood.
Iamaleava committed to UCLA a week following an official visit and announced his decision late Saturday afternoon.
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Among those who have seen Iamaleava, the younger brother of Tennessee quarterback Nico Iamaleava, grow into a leader after taking over the reins this past season include teammate and three-star receiver
Jace Brown.
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