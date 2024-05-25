Advertisement
News More News
premium-icon
ago football Edit

What UCLA is getting in 2025 QB commit Madden Iamaleava

Madden Iamaleava, a 2025 quarterback at Downey (Calif.) Warren, committed Saturday to UCLA after a weekend official visit last week.
Madden Iamaleava, a 2025 quarterback at Downey (Calif.) Warren, committed Saturday to UCLA after a weekend official visit last week. (Tracy McDannald | BruinBlitz.com)
Tracy McDannald • BruinBlitz
Staff Writer
@Tracy_McDannald

Whether it’s on the volleyball court or on the football field, 2025 Downey (Calif.) Warren four-star quarterback Madden Iamaleava has proven to be a fierce competitor.

Now, he’s looking to be the future leader in Westwood.

Iamaleava committed to UCLA a week following an official visit and announced his decision late Saturday afternoon.

Among those who have seen Iamaleava, the younger brother of Tennessee quarterback Nico Iamaleava, grow into a leader after taking over the reins this past season include teammate and three-star receiver Jace Brown.

premium-icon
PREMIUM CONTENT

You must be a member to read the full article. Subscribe now for instant access to all premium content.

  • icn-check-mark Created with Sketch.
    Members-only forums
  • icn-check-mark Created with Sketch.
    Predict prospect commits with FanFutureCast
  • icn-check-mark Created with Sketch.
    Exclusive highlights and interviews
  • icn-check-mark Created with Sketch.
    Exclusive coverage of Rivals Camp Series
  • icn-check-mark Created with Sketch.
    Breaking recruiting news
trending
{{ article.title }}
premium-icon
{{ timeAgo(article.live_at) }}
{{ article.author_name }}
Advertisement